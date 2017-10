Furtuna Herwart a lasat prapad in Europa

Cel putin sapte persoane au murit in Germania, Polonia si Cehia, in urma furtunii care a afectat Europa Centrala.

Politia germana a anuntat bilantul victimelor, trei decese: un barbat de 56 de ani, grav ranit dupa naufragiul unei ambarcatiuni de agrement pe un brat din Peenestrom al Marii Baltice, a murit in urma ranilor suferite, in acelasi accident a fost ucisa o femeie de 48 de ani, iar un pasager a fost dat disparut. In nord-vestul Germaniei, la Hamburg, sute de strazi au fost inundate si au fost anulate zeci de curse feroviare. In sud-estul Cehiei, in apropiere de Trebic, o femeie a fost omorata de un copac prabusit, aceeasi soarta a avut-o si un barbat in varsta din localitatea Jicin, dupa ce vanturile au atins viteza de peste 100 km/h. In Polonia, pompierii au anuntat ca doi soferi au murit, in orasele Szczecin si Opole, trunchiuri de copaci le-au strivit automobilele. Herwart a lasat fara curent mii de case din Cehia si Polonia, iar autoritatile din Slovacia vecina(tara unde are loc sarbatoarea Tuturor Sfintilor) au inchis, pentru siguranta, cimitirele din Bratislava. Rafale de 100 de km/h au lovit si Austria, din cauza vantului puternic, Federatia Internationala de schi a anulat proba masculina de slalom urias de la Soelden, din deschiderea Cupei Mondiale.