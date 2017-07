Furia naturii a facut pagube in Neamt

Furia naturii abatuta, in cursul noptii trecute, asupra a doua localitati din judetul aflat in zona Moldovei a scos, duminica, pe teren mai multi reprezentanti ai ISU Neamt.

Este vorba despre membri ai Departamentului de pompieri din Piatra Neamt. Interventia lor a fost necesara in localitatile Razboieni si Hlapesti, din cate au transmis reprezentantii ISU Neamt.

In respectivele localitati, rafalele au pus la pamant mai multi arbori, generand pagube, insa, din fericire, nu si victime in randul oamenilor care domiciliaza in respectivele asezari.

Vantul a smuls acoperisuri, iar copacii pusi la pamant de suflul puternic au ajuns atat peste case, cat si peste liniile de curent, afectand alimentarea cu energie electrica, dar si pe carosabil.

sursa foto: Facebook/ISU Neamt