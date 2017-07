Funeriu vrea interzicerea opiniilor antivaccin

Daniel Funeriu, fost ministru al Educatiei, vine cu o propunere drastica pentru a creste numarul copiilor vaccinati: „opinia” anti-vaccin trebuie interzisa prin lege. El face o paralela cu nazismul si afirma ca aceasta „opinie” aduce moartea, fiind o instigare la omor. Dar sa interzici dreptul la opinie, asta nu e dictatorial, domnu’ ministru?

„Opinia” anti-vaccin trebuie interzisa prin lege. Pentru ca “opinia” referitoare la pericolul reprezentat de vaccinuri nu este sustinuta de niciun studiu. Singurele care spun asta sunt niste fraude grosolane. Dar aceasta “opinie” aduce moarte. Vaccinurile aduc viata. Tot asa cum “opinia” pronazista e interzisa pentru ca s-a demonstrat ca aduce moarte, ar trebui interzisa “opinia” antivaccin. Care nu este o “opinie”, ci o instigare la omor”, scrie Daniel Funeriu pe Facebook. „M-am saturat ca toti nenorocitii analfabeti stiintific sa vina cu “pareri”, pentru ca, nu-i asa, toata lumea are dreptul la parere. Ba, baieti: cine are parerea ca 1+1 = 3 isi exercita dreptul la cretinism, nu dreptul la parere. Si cine se ia dupa el… si mai si”, a completat el. Anterior, fostul ministru al Educatiei a sustinut ti ca „acei care raspandesc minciuni despre vaccinuri ar trebui pusi sub acuzare pentru distribuirea de informatii false care pun in pericol sanatatea”. Romania se confrunta cu cea mai mare epidemie de rujeola din ultimii sapte ani. Sunt 7.500 de bolnavi, iar 31 de oameni au murit. In plina epidemie, Romania nu avea dozele de vaccin care protejau populatia impotriva acestei boli.