Funeriu trece de partea lui Dragnea

Basistul Daniel Funeriu s-a declarat impotriva ”isteriei” declansate in jurul stadionului care urmeaza sa se construiasca in Teleormanul lui Liviu Dragnea.

Scandalul declansat in jurul alocarii fondurilor necesare construirii unui stadion modern in Alexandria il vizeaza de fapt pe Liviu Dragnea, care a si spus ca in Teleorman ”nu mai e voie sa se faca nicio investitie si daca se face un podet trebuie sa se faca ancheta, miting sau sa se retraga banii”. De partea liderului PSD este si fostul ministru pedelist Daniel Funeriu, care considera complet fara sens circul starnit in jurul acestui stadion. ”Stiti bine ca sunt total anti-PSD, dar nu inteleg isteria anti-stadion in Teleorman. 12 milioane e de 10 ori mai putin ca Arena Nationala, doua proiecte POSDRU papate de sindicalisti, etc. Oamenii aia nu au nevoie de un stadion cat de cat OK?”, a reactionat Funeriu pe contul sau de Facebook. O reactie care, venita din partea unui fost pedelisto-basist, surprinde cata vreme au existat pesedisti sadea care au ridicat vocea impotriva asa numitului ”stadion al lui Dragnea” – caz concret Eugen Teodorovici.