Funeraliile Regelui Mihai. UPDATE – Trenul Regal a ajuns la Curtea de Arges

Trenul Regal a pornit catre Curtea de Arges la 12 minute dupa ora 15. In sunet de trompeta si in aplauzele romanilor veniti la Gara Regala Baneasa, ca un ultim omagiu pentru Regele Mihai I, petrecut pe ultimul sau drum in aceasta sambata.

UPDATE: Cortegiul funerar a pornit catre Manastirea Curtea de Arges la aproximativ un sfert de ora de la oprirea trenului regal in gara locala.

UPDATE: Garnitura care a transportat sicriul fostului suveran a intrat in Curtea de Arges la ora 18 si 25 de minute. Sunt sute de persoane pe peron si alte cateva sute in fata garii. Unii oameni au strigat numele Regelui Mihai.

La scurta vreme dupa ce trenul a oprit, Custodele Coroanei, surorile sale, dar si restul reprezentantilor Familiei Regale au coborat din tren si aun strabatut cladirea garii brasovene, pe un covor rosu intins pentru acest eveniment solemn. In sunet de fanfara, cortegiul s-a indreptat catre Catedrala din Curtea de Arges, unde va avea loc ceremonialul de inmormantare a Regelui Mihai,

UPDATE: Pe parcursul drumului, sicriul in care se afla trupul Regelui Mihai a fost vegheat constant de catre trei cadre militare, care au facut cu randul la capataiul fostului suveran. De asemenea, Custodele Coroanei si principele Radu au stat in dreptul catafalcului Regelui, la fel cum au facut, episodic, si celellate fiice ale fostului suveran.

Dupa ce sicriul cu trupul fostului suveran a fost urcat in Trenul Regal, membrii Familiei Regale au ajuns, rand pe rand, la bord. Garnitura – a carei locomotiva e vopsita in culorile tricolorului- a pornit apoi catre Curtea de Arges, orasul unde isi va dormi somnul de veci fostul suveran al Romaniei.

Cum s-a intamplat pe tot parcursul strabatut de colegiul funerar de-a lungul acestei zile in inima Capitalei, si pe drumul catre Gara Regala au fost multi romani care au tinut sa ii aduca Regelui Mihai o floare sau sa il omagieze prin simpla lor prezenta in strada. La fel a fost si in fata Garii Regale de la Baneasa. Cateva sute de persoane au tinut sa vina sa asiste la momentul in care sicriul in care odihneste fostul suveran avea sa fie adus, inainte de drumul catre Curtea de Arges. E de mentionat si faptul ca pe cladirea garii a tronat un banner urias cu chipul Regelui Mihai I.

sursa foto: captura TVR1