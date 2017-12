Slujba de inmormantare a Regelui Mihai, oficiata la Patriarhie, s-a incheiat

S-a incheiat slujba oficiata la Patriarhie in ziua inmormantarii Regelui Mihai. Ceremonia a durat circa o ora.

UPDATE 13.36 – Un soldat a preluat crucea, semn ca urmeaza ca sicriul fostului suveran sa fie scos din Catedrala Patriarhala, pentru a se parcurge urmatoarea etapa a programului funeraliilor, si anume strabaterea drumului catre Gala Regala Baneasa.

Inainte ca trupul fostului suveran sa fie scos din lacasul de cult, Familia Regala, urmata de invitatii straini, apoi oficialitatile romane care au asistat la slujba de pomenire si slujitorii Domnului – inclusiv Patriarhul Daniel -s-au retras din spatiul in care s-a savarsit slujba. In fata lacasului de cult persoanele prezente la ceremonie au format un semicerc. Astfel a fost intampinat Regele Mihai, in momentul in care, in bataia clopotelor, sicriul fostului suveran a fost scos din Catedrala Patriarhala.

E de mentionat faptul ca au batut clopotele fara oprire, pana la momentul in care cortegiul funerar avea sa paraseasca, la cateva minute dupa ora 14, curtea Patriarhiei.

Inainte ca acest lucru sa se intample, Custodele Coroanei si ceilalti membri ai Familiei Regale au salutat reprezentantii Familiilor regale si imperiale sosite la Bucuresti si care au fost prezenti la slujba de la Patriarhie, dar si pe oficialii statului roman aflati la Catedrala Patriarhala. E de remarcat faptul ca Printul Charles si Custodele Coroanei au schimbat, pret de cateva momente, cateva cuvinte, dar si ca Regina Sofia a imbratisat-o pe Principesa Margareta.

Cortegiul funerar urmeaza sa ajunga la trenul regal, care va transporta sicriul Regelui Mihai catre Curtea de Arges, locul unde fostul suveran al Romaniei isi va dormi somnul de veci.

UPDATE: Dupa serviciul relicios, a urmat o cuvantare sustinuta de Patriarhul Bisericii Ortodoxe, rostita pana la 13 si 32 de minute.

In momentele urmatoare, patriarhul Daniel s-a recules la sicriul fostului suveran, iar apoi membrii Familiei Regale s-au inchinat si au sarutat icoana Invierii Domnului. A urmat apoi ultimul ramas bun luat de la defunct.

Slujba oficiata de catre Patriarhul Daniel si un sobor de preoti, in Catedrala Patriarhala, este in plina desfasurare la momentul de fata.

Ceremonialul se iscrie in seria celor din cadrul funeraliilor Regelui Mihai I, oficiate in cea de-a treia zi de doliu decretat in Romania, dupa moartea fostului suveran. La slujba asista atat presedintele Klaus Iohannis, insotit de sotie, cat si presedintele Senatului si cel al Camerei, premirul si mai multi reprezentanti ai Guvernului. Sunt prezenti si Custodele Coroanei, Principesa Margareta, surorile sale si ceilalti membri ai Familei Regale, precum si reprezentantii Familiilor Regale ajunsi la Bucuresti pentru funeraliile Regelui Mihai. Printre acestia se numara membrii Familiilor Regale ale Suediei, Spaniei si Marii Britanii.

Sicriul Regelui Mihai a fost adus la Patriarhie pe un afet de tun, fiind purtat de la Palatul Regal, pe un traseu pe care s-au aflat mii de romani – care au aplaudat si au aruncat flori in calea cortegiului.

sursa foto: capturi video TVR 1