Funeralii de 13, 5 milioane de euro

Desi a murit anul trecut, in octombrie, cel mai longeviv rege al Thailandei, Bhumibol, va fi incinerat abia in octombrie, in cadrul unor ceremonii demne de epoca faraonilor egipteni.

De 70 de ani Thailanda nu a fost nevoita sa gestioneze lungul si complexul ritual ce trebuie pus in scena dupa moartea unui monarh. Bhumibol a urcat pe tron in 1946. La fel ca predecesorii sai si ca toti membri familiei regale, corpul sau va fi ars in piata Sanam-Luang. Peste patru milioane de thailandezi si mai multi sefi de stat straini i-au adus deja omagiul corpului imbalsamat al celui denumit si Rama al IX-lea, expus in Marele Palat din Bangkok. Cremarea defunctului rege va costa 500 de miioane de bahti (peste 13,5 miloane de euro) dar nimeni nu a pus problema acestor cheltuieli, intr-o tara in care libertatea de expresie nu sta deloc pe roze si orice critica la adresa casei regale se poate solda cu zeci de ani cu inchisoarea. Iar thailandezii, pe de alta parte, sunt profund atasati monarhiei. Pregatirile pentru incinerare au inceput in februarie, cu mare pompa. De doua luni, zeci de artisti fabrica sute de statui budiste si hinduse pentru a fi amplasate in jurul rugului, care va avea o inaltime de 50 de metri si va fi incercuit de o mare structura metalica. ”Marea caleasca regala”, in greutate de 13 tone, cu care corpul regelui va fi transportat de sute de oamani , este in curs de restaurare. Pentru funeraliile sorei lui Bhumibol, in 2008, procesiunile au mobiizat 5000 de soldati iar ceremonia a costat statul echivalentul a 8 milioane de euro.