Functionarii publici, judecati in functii

Camera Deputatilor a mentinut in Statutul functionarilor publici prevederea conform careia functionarii isi pastreaza functia si atunci cand sunt trimisi in judecata, inclusiv pentru fapte de coruptie si/sau abuz in serviciu.

Parlamentarii au respins astfel obiectiile ridicate de presedintele Iohannis in cererea de reexaminare a legii privind Statul functionarilor publici. Obiectii care vizau legiferarea suspendarii din functie a functionarilor trimisi in judecata. In opinia alesilor, prezumtia de nevinovatie trebuie sa primeze pana in momentul in care o sentinta judecatoreasca decide contrariul iar functionarul public judecat nu trebuie condamnat la somaj si saracie in timpul procesului. Este suficient doar ca functionarii aflati in aceasta situatie sa fie mutati in cadrul altui compartiment sau structuri a institutiei in care lucreaza pentru a nu exista riscul de a influenta ancheta – au conchis deputatii. Legea se va intoarce acum la presedinte, unde Klaus Iohannis trebuie sa o promulge daca nu vrea sa sesizeze CCR.

Olguta Vasilescu, somata de sindicalistii de la SNFP

Aranjati in ceea ce priveste Statutul lor, sindicalistii care ii reprezinta pe functionarii publici i-au cerut ministrului Muncii initierea, in regim de urgenta, a unei ordonante care sa suplimenteze fondul de salarii cu suma necesara acoperirii contributiei angajatorului. Functionarii publici sustin ca majorarea salariala de 25%, aferenta anului 2018, va fi afectata fara aceasta masura si ameninta cu declansarea unor masuri de protest si cu actiuni in instanta in cazul in care ministrul Olguta Vasilescu nu va da ordonanta de urgenta ceruta.