Fumatorii de canabis, inebuniti dupa sex

Cel putin asa au constatat cercetatorii americani ai prestigioasei Stanford University School of Medecine.

In perioada 2002-2015, cercetatorii au chestionat peste 28.000 de femei si 23.000 de barbati din Statele Unite, toti cu varste intre 25 si 45 de ani, cu privire la consumul de canabis si frecventa relatiilor sexuale. Spre uimirea lor, au constatat ca fumatorii de ”iarba” au relatii sexuale mai numeroase decat cei care nu fumeaza. Publicat in revista Journal of Sexual Medicine, studiu a aratat ca femeile care consuma zilnic canabis au avut o frecventa de 7,1 raporturi sexuale in cursul ultimei luni, fata de sase pentru neconsumatoare. Aceeasi constatare si pentru barbati: 6,9 raporturi pentru fumatorii cotidiani fata de 5,6 pentru nefumatorii de canabis. Consumatorii de canabis au avut in medie 20% mai multe relati intime decat nefumatorii, indiferent de varsta, sex, situatie familiala sau nivel de studii. ”Consumul frecvent de canabis nu pare a reduce motivatia si nici performantele sexuale”, a precizat profesorul Michael Eisenberg, autorul studiului. Culmea, stiintific, nu este stabilita nici o cauzalitate intre fumatul de canabis si frecventa raporturilor sexuale. Rezultatele acestui studiu sunt cu atat mai uimitoare cu cat se stie ca un consum de canabis in mare cantitate reduce calitatea spermei si favorizeaza probleme de erectie. O explicatie ar fi ca weed-ul sporeste senzatiile corporale si libidoul si provoaca o multitudine de fantasme, consumatorii fiind astfel tentati de noi experimente.