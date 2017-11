Fum la metrou, la Piata Victoriei. Explicatia

La doar cateva zile de cand aparuse problema de pe tronsonul Izvor-Politehnica Grozavesti, iscata de caderea pe sine a unui jgheab, urmata de un scurtcircuit, un alt incident s-a produs in subteran, de aceasta data la Piata Victoriei.

Problema a aparut cu scurta vreme dupa ora 9.30, in momentul in care un tren de metrou a trecut pe Magistrala 2, de la Piata Victoriei 1 inspre Aurel Vlaicu. Cand, din cate au transmis reprezentantii Metrorex, “s-a produs un arc electric in zona unui izolator, cu degajare minora de fum”. Urmare a acestui episod, specialistii au intervenit cu sisteme speciale de ventilatie si au evacuat fumul.

In ciuda acestui incident, oficialii companiei care asigura transportul in comun de subteran spun ca “circulatia trenurilor s-a desfasurat in conditii normale” si sustin ca “nu a existat in niciun moment vreun pericol de incendiu. Pasagerii au calatorit in siguranta, singurul inconvenient fiind fumul simtit de acestia pe o durata scurta de timp, in mod pasager, la trecerea punctuala prin zona respectiva”.

Zilele trecute, circulatia metrourilor a fost afectata in jur de doua ore, iar problema s-a lasat cu o schimbare la nivelul conducerii companiei.