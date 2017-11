Frumoasele de la Victoria’s Secret, cenzurate de comunistii chinezi

Astazi, supermodelele de la Victori’s Secret vor avea un spectacol-gigant la Shanghai, dar au mari probleme din cauza Partidului Comunist si ai spionilor acestuia.

Prcatic, telefoanele si emailurile organizatorilor, dar si ale frumoaselor care vor urca pe scena sunt controlate de serviciile secrete chineze care au si inceput sa-si impuna conditiile. Astfel, frumoasa Gigi Hadid, una din piesele „tari” ale spectacolului, nu a primit viza pentru ca, la un moment dat, pe retelele social e a postat o imagine in care imita, in joaca, fata unei statute care infatisa un asiatic (de fapt era vorba despre imaginea unui buddha miniatural), lucru considerat a fi „rasist” de conducatorii de la Shanghai. E drept, Gigi si-a cerut, ulterior, scuze, dar iata ca acesta nu conteaza pentru chinezi. De altfel, mai tot superevenimentul este supervizat din punct de vedere politic. Dar Gigi Hadid nu este singura ce are de suferit. De asemenea, cantareata Kate Perry si supermodelul Adriana Lima, care trebuiau sa sustina showuri cheie ale acestui megaspectacol nu vor primi viza pentru a intra in China. Daca despre Adriana Lima inca nu se stie cu siguranta ce i se reproseaza, in afara faptului ca, intr-un videoclip de promovare a prezentei sale la Shanghai a aparut „imbracata” numai in niste panza rosie ca focul (gest considerat cu aluzie la PC Chinez), Kate Perry este acuzata direct ca, in 2015, a sustinut un concert in Taiwan unde a imbracat o rochie pe care erau imprimate flori ale soarelui, simbolul miscarii taiwaneze anticomuniste. De asemenea, ea ar fi fluturat in timpul aceluiasi concert un steag al vechiului Taiwan, desigur capitalist. Agentiile de presa sustin ca Victoria’s Secret este prima companie de proportii din Occident care se loveste cu adevarat de noua birocratie a partidului comunist vizavi de semilibertatile economice din China.