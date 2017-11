Fripturistii din PSD, demisionari pe mii de euro

Animat de “curajul” lui Sorin Moisa, si Catalin Ivan s-a napustit din nou asupra lui Liviu Dragnea, despre care spune ca este ”exponentul cel mai notoriu al statului paralel”.

Ivan a avut nevoie de un deceniu si jumatate pentru ca sa-si dea seama ce poama rea e Dragnea. Si asta desi s-a invartit tot pe langa sefii PSD de cand a descalecat in partid (2003), date fiind functiile detinute in conducerea TSD si propulsarea sa in Parlamentul European incepand cu anul 2009. Dupa 12 ani de cariera ascendenta, Ivan a intrat in coliziune cu Ponta si Dragnea (presedinte si presedinte executiv ai PSD de la aceea vreme) si s-a trezit exmatriculat, cat era el de europarlamentar. Atunci si-a pierdut Ivan, brusc, carpa de pe ochi si a inceput sa vada defectele sefilor adulati si laudati. Asa a ”descoperit” ca Dragnea ar fi prea bogat pentru un om care ”a lucrat toata viata la stat” (la statul roman, nu la cel european, de unde europarlamentarii ridica 15.000 de euro pe luna) si ca pesedistii de frunte fac afaceri cu amicii din alte partide. La fel de brusc s-a trezit la realitate si Sorin Moisa – alta tanara speranta politica orbita de admiratia pentru liderii sai de partid atunci cand a fost propulsat intr-un fotoliu de europarlamentar si trezita ulterior la ”realitate”. In limbaj popular, figura se numeste fripturism si ii determina pe parvenitii de orice varsta sa-si tina ochii inchisi si gurile cusute atunci cand le este si lor bine. Daca vor sa convinga lumea ca in cazul lor este vorba doar despre naivitate (una care frizeaza prostia, fie vorba intre noi), Ivan si Moisa isi pot valida teoria nestiintei mergand pana la capat: respectiv sa renunte la mandatele de europarlamentari (obtinute doar gratie PSD) odata cu punerea la zid a echipei Dragnea. Adica sa renunte la miile de euro pe care le baga in buzunar cu ajutorul PSD in favoarea credibilitatii.