Frig extrem in mai toata tara. A fost emis COD GALBEN de ger!

Dupa ninsrile abundente si viscolul care au afectat Capitala si mai multe judete, apare si frigul extrem, care nu pare sa se dea dus prea curand.

Cele mai mari temeri ale celor care suporta cu greu frigul si-au gasit confirmare, din pacate, intr-o avertizare meteo emisa sambata dimineata, prin intermediul careia se anunta faptul ca atat ziua de sambata, cat si urmatoarele doua, adica duminica si luni, vor fi geroase. Codul Galben emis din directia Administratiei Nationale de Meteorologie precizeaza faptul ca acest val de ger va afecta cea mai mare parte a tarii, si nu doar noaptea, ci si ziua. ”Astfel, maximele diurne se vor situa frecvent intre -16 si -10 grade, iar minimele nocturne vor fi cuprinse intre -25 si -15 grade”, precizeaza specialistii ANM, care adauga ca vremea va continua sa ramana geroasa, in mare parte din zonele tarii, si pe parcursul saptamanii urmatoare.

Totodata, trebuie mentionat faptul ca, desi aria lor s-a mai restrans, comparativ cu intervalul precedent, ninsorile nu dispar cu totul din peisaj. Din aceasta dimienata si pana duminica la orele 22 se mentina valabila o avertizare COD GALBEN vant puternic si precipitatii specifice iernii. Din cate spun meteorologii, in est, sud-est, dar si la munte rafalele vor fi mai puternice, spulberand si troienind zapada. Totodata, indeosebi in cursul noptii de sambata spre duminica, dar si in ultima zi a saptamanii, va mai ninge temporar in Moldova, Dobrogea, estul Munteniei si in Carpatii Meridionali si Orientali.