Fratele ministrului Sanatatii, medic in Kuwait!

Printre cei 12.000 de medici specialisti care au parasit Romania se afla si fratele lui Florian Bodog, ministrul sanatatii. Bodog a marturisit ca a incercat sa-l convinga sa se intoarca in tara pentru a fi de folos pacientilor de aici, insa nu a reusit.

„Eu am incercat sa-l conving, am vorbit cu el, mi-a spus ca acolo unde este are foarte multa liniste in ceea ce priveste relatia cu colegii, in ceea ce priveste modul in care se desfasoara activitatea in spital si cel mai banal exemplu pe care mi l-a dat: mi-a spus ca daca noaptea se intampla ceva cu un pacient, intr-o jumatate de ora toata echipa este acolo, in frunte cu managerul spitalului, si se rezolva problema”, a declarat intr-un interviu ministrul, recunoscand ca una din marile probleme ale sistemului de sanatate din Romania este chiar lipsa medicilor: „Cele mai mari probleme le avem pe zona anestezie-terapie intensiva. Chiar aproape de Bucuresti, la 100 km, exista spitale care sunt in imposibilitatea de a asigura linii de garda. Solutia este de a-i aduce pe medici inapoi in tara, de a-i pastra in tara, dar in acelasi timp de a elabora politici foarte clare de formare. (…)Daca in Romania, unui medic specialist, unui chirurg care tocmai si-a terminat specialitatea ii spun ca la 100 de km de Bucuresti exista un spital judetean care nu are chirurgi sau anestezist, nu se duce.(…) In momentul de fata, sunt sapte spitale judetene care nu au deloc computer tomograf si vreo 12 care nu au RMN”, a mai adaugat ministrul sanatatii.