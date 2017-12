Fratele lui Lionel Messi a fost arestat

Este vorba de Matias Messi, fratele mai mare al superstarului de la Barcelona. Mattias, in varsta de 35 de ani, a fost arestat in Argentina pentru port ilegal de arma si, cum este recidivist, risca sa ajunga dupa gratii.

Matias Messi a fost implicat intr-un accident nautic, barca pe care o conducea s-a izbit de un banc de nisip pe raul Panama, dar echipele de salvare au descoperit la bord o arma si urme de sange. Matias, a sustinut ca a fost ranit la maxilar si din aceasta cauza ar fi sange in ambarcatiune, insa nu a putut prezenta un permis pentru arma gasita. Barbatul fost retinut pentru detinere ilegala de arma si risca sa fie condamnat la pana sase luni de inchisoare, mai ales ca nu este pentru prima oara cand Matias Messi are probleme cu legea: el a fost retinut si in 2015, dupa ce ofiteri de politie au gasit o arma in masina sa. Atunci a scapat cu munca in folosul comunitatii, dar in prezent risca sa ajunga dupa gratii.