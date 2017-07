Frantuzoaica Clotilde face politica romaneste

Dupa ce a dat la toti romanii lectii de politica frantuzita, Clotilde Armand s-a lepadat de rafinamentul parizian si s-a dedat la ciobanismele specifice politicii dambovitene.

Pe scurt, Clotilde Armand nu s-a sfiit sa o lichideze pe Manuela Muresan – consilier local al USR in Sectorul 1si contestatara sa de serviciu. Si mai exact, Muresan a acuzat-o pe Armand (in primavara aceasta – n.r.) ca lipseste de la sedintele Consiliului Local , vorbeste despre subiecte pe care nu le stapaneste si este preocupata doar de ”propria ei faima” si chiar i-a cerut demisia din partid – motiv pentru care Armand a si fost obligata sa de-a cu subsemnatu’ in fata Comisiei de etica a USR. Lunile au trecut si Clotilduta si-a aranjat ploile: a tras de sforile potrivite si a reusit sa preia conducerea filialei USR Sector 1si sa fie aleasa in conducerea nationala a USR. Odata consolidata in functii de conducere, Armand a lasat deoparte manierele de pe malul Senei si a pus mana pe par: a exclus-o scurt din partid pe mult prea guraliva Manuela Muresan. Decizie care, conform legii, se va solda si cu pierderea de catre aceasta din urma a mandatului de consilier local, daca forurile superioare ale USR vor confirma excluderea din partid. De unde se vede ca razbunarea nu e doar arma prostului ci si a unei frantuzoaice dispuse altfel, la orice ora, sa dea lectii de politica europeana ”a la carte”.