Franta vrea sa ia bancherii din Marea Britanie

Dupa ce ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, a anuntat ca Parisul vrea sa depaseasca Frankfurtul in cursa pentru atragerea bancilor globale si sa devina principalul centru financiar al Uniunii Europene dupa Brexit, iata ca directorul unei mari banci americane avertizeaza Londra ca guvernul francez depune eforturi sustinute sa atraga in tara bancheri din Marea Britanie.

Este mesajul trimis de directorul general al JPMorgan Chase, Jamie Dimon, premierului Theresa May si ministrului de Finante Philip Hammond. La intalnirea privata de la Londra a mai participat un personaj-cheie al bancii, directorul de investment Daniel Pinto, unul dintre cei mai influenti directori de banci din lume, care a ar fi spus, ca discutia cu Theresa May a fost cea mai buna avuta pana acum. Desi reprezentantii JPMorgan si ai guvernului britanic nu au oferit comentarii, in timpul referendumului pentru Brexit, banca a donat sute de mii de lire sterline campaniei pentru ramanerea in UE a Marii Britanii. Saptamana asta, secretarul american al Comertului, Ross Wilbur a declarat ca este vital ca orice acord de Brexit intre Uniunea Europeana si Marea Britanie sa fie in favoarea intereselor comerciale ale Statelor Unite, criticand si politica comerciala a Uniunii Europeane, care, in loc de liberul schimb, promoveaza de fapt masuri “foarte protectioniste”.