Franta se rasteste la britanici: “Ne vrem banii inapoi!”

Ministrul francez al economiei, Bruno Le Maire, a lasat deoparte diplomatia, avertizand Marea Britanie ca trebuie sa achite ceea ce datoreaza la bugetul Uniunii Europene si ca acest fapt reprezinta o conditie non-negociabila pentru convorbirile privind Brexit-ul.

”Voi spune ceea ce Margaret Thatcher obisnuia sa spuna: ‘Ne vrem banii inapoi’. Putem sa discutam tot timpul despre suma, dar faptul ca Marea Britanie trebuie sa achite ceea ce datoreaza la bugetul Uniunii Europene este o conditie prealabila non-negociabila la inceputul discutiilor privind Brexit-ul si pentru orice discutii despre viitorul relatiilor noastre”, a raspuns Le Maire la intrebarile parlamentarilor din comisia pentru afaceri economice. Uniunea Europeana insista ca Londra sa accepte un proiect de lege care sa acopere partea sa din angajamentele comunitare privind costurile efectuate in timp ce Marea Britanie era membra a Uniunii, o suma estimata de Le Maire la 100 milioane de euro. Negocierile in acest sens nu vor fi rapide si fara probleme, a declarat si Michel Barnier, negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit. Oficialul european spune ca nu este ostil Marii Britanii, dar Londra trebuie sa depuna “eforturi sustinute”, in conditiile in care partile implicate au un an si patru luni pentru a ajunge la un acord.