Franta interzice telefoanele in scoli

Ministrul francez al Educatiei nationale, Jean-Michel Blanquer, a anuntat ca telefoanele mobile vor fi interzise in scoli si colegii, incepand cu anul scolar 2018. O promisiune de campanie a presedintelui Emmanuel Macron.

”Lucram la aceasta chestiune care ar putea lua modalitati diverse”, a declarat Blanquer, in conditiile in care multi profesori s-au declarat alarmati de ”flagelul” telefoanelor mobile si de ”razboiul fara sfarsit” pe care-l reprezinta aceste aparate in scoli. Potrivit unui studiu Credoc din 2015, peste opt adolescenti din zece posedau un smartphone, fata de 20% in 2011. Tendinta s-a extins si in scoala primara, unde elevii incep sa aiba telefoane mobile din clasa a patra, incepand din momentul in care merg singuri la scoala, acest lucru linistindu-i pe parinti pentru ca ii pot contacta in orice moment. Punerea in practica a acesti masuri se anunta insa complicata. Codul educatiei interzice in Franta folosirea telefoanelor in timpul cursurilor. O interzicere in curtea scolii, in recreatii si in perioadele dintre ore provoaca indoieli in randurile sindicatelor cadrelor didactice, din cauza respectarii alegerii parintilor (care vor sa-si poata contacta copiii dupa ore) dar si din constrangeri practice: angajatii scolilor vor pierde mult timp controland ghiozdanele elevilor dupa telefoane. Jean-Michel Blanquer a estimat si ca un parinte insotitor, spre exemplul intr-o excursie scolara, nu ar trebui ”in mod normal” sa poarte un insemn reilgios, cum ar fi valul islamic. Ministrul s-a declarat partizanul ”permiterii institutiilor scolare care vor sa introduca portul uniformei” pentru elevi.