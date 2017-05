Franta interzice manechinele skinny !

Modelele considerate prea slabe, noua preocupare a Ministerului Sanatatii francez: incepand cu aceasta luna cei care le angajeaza risca sase luni de inchisoare si amenzi de 75.000 de euro.

Manechinele vor fi nevoite sa prezinte un certifical medical valabil in ultimii doi ani care arata „starea lor de sanatate generala” si, mai ales, indicele masei lor corporale (IMS) – un standard care masoara relatia dintre greutate si inaltime, ce nu ar trebui sa scada sub 18,5. Mai mult, imaginile digitale, care modifica silueta, vor trebui insotite, din 1 octombrie, cu explicatia „fotografie retusata”, pentru mesajele publicitare care apar in presa, bannere, pe internet sau in cataloage. Desi directorii agentiilor de moda sustin ca tinerele inalte si slabe nu sunt subnutrite, asa numita lege a anorexiei are efecte in Italia, Israel si Spania, impiedicand modelele „skinny” sa urce pe podium. Cel mai mediatizat caz de anorexie a fost al manechinului Isabelle Caro, moarta in 2010, la 28 de ani. Isabelle a acceptat sa pozeze goala, la sub 40 de kg, pentru fotograful Italian Olivero Toscani, iar imaginile socante au facut inconjurul lumii. Surorile Luisel si Eliana Ramos sau Ana Carolina Reston sunt si ele pe lista manechinelor care au sfarsit din cauza anorexiei. Intre creatorii italieni, Giorgio Armani a fost transant in privinta acestei cumplite boli: „Nu mi-au placut niciodata fetele „subtiri” si nu le-am incurajat niciodata sa urce pe podium. Cu totii trebuie sa luptam impotriva anorexiei”.