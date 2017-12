Franta il plange pe Johnny Hallyday

Parintele rock and rollului francez s-a stins la 74 de ani, doborat de un cancer la plamani. Fanii, lumea artistica, dar si presedintele Emmanuel Macron l-au omagiat pe cel care a fost cunoscut drept “Elvis francezul”.

Decesul a avut loc in casa lui din Marnes-la-Coquette, din vestul Parisului, unde fusese adus dupa ce petrecuse sase zile internat intr-o clinica, a anuntat sotia artistului, Laeticia. “On a tous en nous quelques chose de Johnny” (Avem toti ceva in noi din Johnny). De la Johnny Hallyday nu vom uita nici numele, nici gura, nici vocea, mai ales interpretarile, care, cu lirismul lui dur si sensibil, apartin astazi pe deplin istoriei cantecului francez.(…) Pana la capat, el va fi aceasta prezenta familiara, aceasta voce de atatea ori imitata, aceasta personalitate care a indraznit sa traiasca ce-i mai bun, transmitand o energie frateasca publicului care ii striga: “Que je t’aime”. Acest public, care astazi este in lacrimi iar toata tara in doliu”, este mesajul trimis de presedintele Macron, de la Palatul Elysee. Johnny Hallyday, pe numele sau real Jean-Philippe Smet, s-a nascut pe 15 iunie 1943, cariera sa artistica s-a intins pe mai bine de 50 de ani: o suta de turnee, peste 100 de milioane de discuri vandute, 25 de albume live, opt filme si 18 discuri de platina. In 1997 muzicianul a devenit Cavaler Al Ordinului National francez ”Legiunea de Onoare”, iar in 2014 a lansat cel de-al 49-lea album de studio, ”Rester vivant”.