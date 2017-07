Franta arde, Macron se joaca de-a Top Gun

Violente incendii au distrus peste 4000 de hectare in sud-estul tarii si in Corsica, mobilizand pompieri si militari din tot Hexagonul si ob ligand Parisul sa solicite sprijin european.

Franta a primit 19 avioane cisterna pentru a lupta impotriva incendiilor masive de vegetatie, alaturi de 4000 de pompieri si militari ai Securitatii Civile. Potrivit unui bilant provizoriu, 1800 de hectare au ars in Haute-Corse, 865 la sud de Vaucluse, 440 la Croix-Valmer, peste 1000 in Artigues si 300 in Saint-Maximin (Var). In noaptea de marti spre miercuri un nou incendiu s-a declansat in departamentul turistic din Var, deja afectat de foc. Var, aflat pe Coasta de Azur, este cel de-al doilea departament turistic al Frantei, dupa Paris, cu 8-9 milioane de vizitatori pe an. Ieri, persoanele evacuate au dormit in campinguri. In ciuda faptului ca multe incendii au fost stinse autoritatile au avertizat ca situatia ramane periculoasa in sud estul tarii si in apropiere de Marsilia. Potrivit Centrului National de Meteorologie francez, in urmatoarea perioada, pentru sud-estul Frantei, conditiile meteorologice (seceta si vant puternic – intre 90 si 110 km/ora) vor favoriza mentinerea alertei, precum si posibilitatea izbucnirii unor noi incendii de padure si de vegetatie in sud-estul Frantei. ”Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca pe teritoriul Republicii Franceze ca sud-estul Frantei (Departamentele Var, Alpes-Maritimes, Haute-Corse, Vaucluse, precum si arondismentul/sectorul 11 din Marsilia), se confrunta cu incendii de padure si de vegetatie, pe arii extinse. Cele mai afectate arii se afla in La Croix-Valmer, Ramatuelle, Artigues, Carros, St. Tropez, Hyeres, Olmeta-di-Turda, Parcul Natural al Prealpilor de Azur. In prezent, 10 focare de incendii sunt active in arii din zonele mentionate, afectand padurile si zonele populate”, se arata intr-un comunicat.

Un Tom Cruise fara Ray-Ban

Aflat in vizita la baza militara 125 din Istres Macron si-a lepadat costumul si s-a imbracat intr-o uniforma a Fortelor Aeriene, leit lui Tom Cruise in celebrul film Top Gun. O alegere perfect calculata. Amestecandu-se printre piloti, presedintele incearca din rasputeri sa risipeasca tensiunile din sanul militarilor dupa ce practic l-a impins pe seful Statului Major al armatei franceze, Pierre de Villiers, sa demisioneze. Cu noul look Top Gun, Macron incearca sa-si dovedeasca interesul real pentru armata, in ciuda divergentelor, mai ales tinand cont de locatia aleasa: baza aeriana 125 este una din structurile cheie ale descurajarii nucleare franceze. Dar o hiba tot a fost: n-a purtat ochelari Ray-Ban, un detaliu putin important pentru civili, dar pentru piloti ramane un must-have.