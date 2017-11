Frankestein, bebelusul care s-a nascut de Halloween

Copiii nu asteapta diverse sarbatori ca sa se nasca. Exista, insa, si exceptii.Baietelul de care vorbim a venit pe lume patru zile mai tarziu decat sorocul anuntat. Ca sa se nasca de Haloween…

Venirea unui copil pe lume este o mare bucurie, chiar si daca s-a nascut in noaptea de Halloween. Parintii, superfericiti, au hotarat ca acesta trebuie sa poarte un nume de groaza de mare rezonanta, dar, culmea, asta era deja rezolvat. Micutul se numeste Oskar Gary… Frankenstein! Partea cea mai tare a stirii este aceea ca Frankenstein este chiar numele de familie. Bineinteles, nasterea a starnit amuzamentul cadrelor medicale, intrucat Frankenstein nu este prenumele copilului, ci numele sau de familie. Astfel, parintii Kyle si Jessica Frankenstein se pot bucura de un copil sanatos, care cantareste 2,255 de kilograme si are 50 de cm. Romanul “Frankenstein” sau “Modernul Prometeu” de Mary Shelley a fost publicat in Anglia in 1818 si il are in centru pe ambitiosul savant Victor Frankenstein, care, obsedat de ideea de a da viata, creeaza in laboratorul sau un corp monstruos dotat cu puteri supraumane, “fara suflet si fara nume”, format din membrele diferitor cadavre din cimitirele din apropiere si insufletit de puterea electricitatii.