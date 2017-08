Francezii nu vor Prima Doamna

O petitie ”contra statutului de Prima Doamna pentru Brigitte Macron”, lansata acum doua saptamani pe Internet, a strans ieri peste 150.000 de semnaturi. Contrar altor tari, acest statut nu este aplicat in Franta sotiilor de sefi de stat.

”Nu exista niciun motiv pentru ca sotia sefului statului sa poata obtine un buget din fonduri publice”, afirma petitia adresata presedintelui Emmanuel Macron si prim-ministrului Edouard Philippe, petitie lansata de Thierry Paul Valette, presedintele miscarii Egalitatea Nationala , noteaza Afp. ”La ora actuala, Brigitte Macron dispune de o echipa de doi-trei colaboratori, ca si de doi secretari si doi agenti de securitate, ceea ce este suficient”, mai afirma textul, scotand in evidenta contextul de ”economii” pe care doreste sa le realizeze guvernul. ”Denuntam cu fermitate orice atacuri sexiste impotriva lui Brigitte Macron si nu ii punem sub semnul intrebarii competentele”, dar, ”intr-o perioada de moralizare a vietii politice franceze”, prin adoptarea unui proiect de lege care interzice angajarea membrilor de familie drept colaboratori de catre ministri si parlamentari, ”nu putem cautiona in mod decent initiativa unui statut specific al sotiei” presedintelui, arata petitia. In timpul campaniei prezidentiale, Emmanuel Macron a indicat ca sotia sa va avea ”un rol public”, daca va fi ales la Elysee, ”pentru a iesi din ipocrizia franceza”, dar ”fara sa fie remunerata de contribuabil”. ”Vreau ca un cadru legal sa fie definit”, mai preciza Macron. Chestiunea statutului Primei Doamne a fost pusa saptamana trecuta in Adunarea Nationala, cu ocazia dezbaterii proiectelor de lege privind moralizarea vietii publice. Deputatii extrmei stangi (La France Insoumise) au aparat fara succes un amendament pentru ca mijloace financiare sa nu fie puse la dispozitie sotiei presedintelui si membrilor guvernului sau parlamentarilor. Ministrul Justitiei, Nicole Belloubet, a reamintit ca Macron s-a pronuntat pentru ”o mai mare transparenta privind rolul mijloacelor financiare puse la dispozitia” sotiei sefului statului. Adresata presedintelui Frantei si premierului Edouard Philippe, petitia a strans ieri 150.250 de semnaturi.