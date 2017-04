Francezii isi aleg noul presedinte. Cum arata cifrele din dreptul prezentei la urne

Cetatenii Frantei cu drept de vot sunt asteptati, in aceasta ultima zi a saptamanii, la urne, pentru a-si vota candidatul favorit la preluarea presedintiei Frantei de la actualul lider de la Paris, Francois Hollande.

E mentionat ca in cursa sunt mai multi candidati care aspira la prima functie in statul francez. Un aspect de avut in vedere este si acela ca scrutinul de duminica se desfasoara sub atenta supraveghere a fortelor de ordine, avand in vedere ca prezidentialele au loc la doar cateva zile de la atacul de la Paris, soldat cu moartea unui om al legii, dar si la circa o jumatate de an de la atentatele care au indoliat Franta.

Conform datelor facute publice de france24.fr, pana la pranz se prezentasera la urne in jur de 28, 5% din cei peste 47 de milioane de francezi cu drept de vot. Printre cei care au votat deja se numara si liderul de la Paris, Francois Hollande, care a mers la o sectie de vot din orasul Tulle.

sursa foto: Facebook/Francois Hollande