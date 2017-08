Fotolii autonome in aeroporturi

Dupa masini autonome, iata ca au aparut si fotolii care ruleaza singure. Mai precis in aeroportul japonez Tokyo-Haneda, unde Panasonic a inceput, luna aceasta, testele acestor fotolii, botezate Whill next”.

Este suficient sa tastezi destinatia dorita pe smartphone si fotoliul se ocupa de restul. Fotoliile sunt destinate in primul rand persoanelor cu mobilitate redusa. Anterior, aceste persoane trebuiau sa inchirieze un fotoliu. Acum, un pasager handicapat poate chema direct un fotoliu autonom via o aplicatie pe telefonul mobil, in momentul cand isi inregistreaza bagajele, si sa se deplaseze cu el catre o poarta, un terminal, un butic etc. Fotoliul stie traseele gratie unui sistem GPS integrat. Si este capabil sa evite toate obstacolele, calatori, animale, obiecte cu ajutorul unor captatori. Odata treaba facuta, el revine singur la punctul de unde este luat. Alt avantaj: este capabil sa se deplaseze in sir indian si sa transporte astfel mai multi membri ale aceluiasi grup. Testat incepand cu 8 august, modelul firmei Panasonic va ramane in aeroportul nipon pana in martie 2018. Un test care va permite instalarea acestei tehnologii in mai multe aerogari, pana la Jocurile Olimpice din vara anului 2020.