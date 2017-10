Fostul senator Serban Mihailescu, reaudiat in dosarul lui Tariceanu

Odata ce judecarea dosarului in care apare numele numarului doi in stat se reia de la zero, dupa pensionarea unuia dintre magistratii din completul care a analizat in prima faza cauza, au reinceput audierile in aceasta speta.

Din acest motiv, fostul parlamentar social-democrat Serban Mihailescu a ajuns in aceasta dimineata la Instanta Suprema, pentru a fi audiat din nou, ca martor, in dosarul in care Calin Poepscu Tariceanu e acuzat de procurorii anticoruptie de marturie mincinoasa, cauza cunoscuta publicului drept “Ferma Baneasa”.

Mihailescu nu este singura persoana care urmeaza sa fie audiat din nou in cursul acestei zile.

Fostul parlamentat mai fusese audiat in cauza de fata si in iunie acest an.