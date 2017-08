Fostul sef al CJ-ului constantean, Nicusor Constantinescu, pus sub acuzare intr-un nou dosar

Aflat la momentul de fata in regim privativ de libertate, fostul numar 1 din cadrul Consiliului Judetean Constanta a ajuns din nou in atentia anchetatorilor anticoruptie. Nu singur, ci alaturi de alte trei persoane fizice si una juridica.

Concret, DNA-ul transmite ca procurorii constanteni au pus in msiacer actiunea penala in cazul lui Constantinescu, pe care il suspecteaza de complicitate la evaziune fiscala si abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul.

De asemenea, in aceeasi cauza s-a decis urmarirea penala a altor trei persoane fizice, precum si a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta, aceasta din urma pentru suspiciunea de evaziune fiscala, din cate rezulta din comunicatul DNA-ului.

Iata ce mentioneaza procurorii, la nivel de suspiciuni in cauza de fata:

“In ordonanta procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe care contureaza urmatoarea stare de fapt:

In calitate de presedinte al Consiliului Judetean Constanta, in anul 2013, inculpatul Constantinescu Nicusor Daniel si-a indeplinit atributiile de serviciu cu incalcarea Legea nr.15/1990, in legatura cu adoptarea si punerea in aplicare a Hotararii Consiliului Judetean nr.313/2013. Hotararea respectiva a stat la baza acordarii unor subventii catre Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri (RAJDP) Constanta, sub pretextul acoperirii deficitelor regiei, desi aceasta inregistrase profit. In acest fel a fost a fost provocata o paguba de 21.977.096 lei la bugetul judetului Constanta si s-au obtinut foloase necuvenite pentru R.A.J.D.P. Constanta.

Inculpatul Constantinescu Nicusor Daniel a fost ajutat de suspectii Darie Gheorghe Cristian care a initiat proiectul si Belu Mariana care a avizat pentru legalitate hotararea de consiliu, desi aceasta contravenea prevederilor Legii nr.15/1990.

Subventiile acordate R.A.J.D.P. de catre Consiliul Judetean Constanta au reprezentat in realitate plati pentru lucrari pe care regia le facuse in beneficiul autoritatii locale, dar pentru care nu emisese facturi. Prin inregistrarea acestora drept venituri din subventii si nu ca venituri din activitatea comerciala, concomitent cu omisiunea R.A.J.D.P. Constanta de a emite facturi pentru contravaloarea lucrarilor, de a calcula, evidentia, colecta si vira catre bugetul taxa pe valoare adaugata, suspectii Gambuteanu Adrian George si Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri (R.A.J.D.P.) Constanta au produs un prejudiciu bugetului de stat in suma de 5.446.652 lei, reprezentand contravaloarea TVA aferenta lucrarilor nefacturate Consiliului Judetean Constanta.”