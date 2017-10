Fostul procuror general Botos, la DNA, cu lamuriri

Ilie Botos a venit la Directia Nationala Anticoruptie pentru a oferi explicatii, in calitate de martor, in dosarul Gigina.

“Nu erau sarcinile mele aspecte legate de dispozitiv”, a subliniat fostul procuror general care, la momentul accidentului in care a pierit politistul Bogdan Gigina, era secretar de stat in cadrul Ministerului de Interne.

Raspunzand unor intrebari ale reporterilor, Botos a sustinut ca a aflat despre accident “a doua zi” si ca a venit pentru a prezenta “aspecte de ordin tehnic legate de procedurile in situatia asta”.

“Eu n-am avut coloana oficiala”, a mai spus Ilie Botos.

Fostul procuror general a fost audiat in dosarul in care Gabriel Oprea, fost viceoremier si sef al MAI, este acuzat de abuz in serviciu, in privinta folosirii coloanei oficiale, cauza fiind deschisa dupa moartea politistului in varsta de 28 de ani, in urma accidentului de acum doi ani, din octombrie.