Fostul principe Nicolae, la Palatul Regal: “voi veni inapoi!”

Tanarul nepot al Regelui Mihai a stat de vorba cu mai multe persoane venite, asemeni lui, sa se reculeaga la capataiul fostului suveran, la Palatul regal, de pe Calea Victoriei.

Dupa ce in decursul zilei precedente a fost la Aeroportul Otopeni, alaturi de Familia Regala, in momentul in care sicriul bunicului sau a fost adus in tara cu un avion militar, iar apoi la Castelul Peles, la ceremonialul desfasurat la Sinaia, tanarul Nicolae a ajuns, in jurul orei 14, la Palatul Regal. Nu singur, ci alaturi de Alina-Maria, logodnica sa.

“Multumesc ca ati venit”, i-a transmis Nicolae unui barbat cu care a stat de vorba, pret de cateva minute, in fata Palatului Elisabeta.

Peste cateva momente, tanarul nepot al Regelui Mihai a facut o declaratie ca raspuns la mesajele primite de la persoanele care i-au iesit in cale. “Nu vreau sa spun acum cand, dar voi veni inapoi. Sunt alaturi de tara si popor. Cum a fost bunicul meu intotdeauna”, a spus fostul principe Nicolae.

sursa foto: captura Antena3