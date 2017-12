Fostul principe Nicolae, decis sa vina la inmormantarea bunicului

Tanarul nepot al Regelui Mihai -in cazul caruia s-a luat decizia, in urma cu doi ani, de a-i fi retras titlul de principe, si care, dupa cum se stie, a incercat in zadar sa isi vada bunicul, saptamanile trecute, la resedinta acestuia din Elvetia -e hotarat sa il petreaca pe fostul suveran pe ultimul sau drum.

Cel putin asta rezulta atat din spusele aparatorului sau legal, cat si din mesaje postate pe o retea de socializare.

In prima faza, va spunem ca avocatul fostului principe Nicolae a anuntat la Romania TV ca nepotul Regelui “nu a fost anuntat de nimeni din Familia Regala ca bunicul lui a decedat” – nici de catre mama sa – si ca tanarul “va participa sigur la funeraliile bunicului sau, (…) chiar daca nu va fi primit alaturi de familie, insa el va fi prezent la inmormantarea bunicului”.

“Un doliu care va lasa Romania fara lacrimi. Majestate, drum lin!”, “Nepotul Regelui va participa la funeraliile Majestatii Sale.” – sunt cele doua mesaje postate pe pagina de Facebook Nicolae de Roumanie Medforth Mills – Sustinatorii nepotului Regelui.