Fostul primar din Jilava ajunge in instanta cu un nou dosar

Aflat la momentul de fata in regim privativ de libertate, Adrian Mladin afla ca procurorii anticoruptie au decis sa trimita instantei o alta cauza in care figureaza numele sau – a patra, ce va fi judecata de Tribunalul Bucuresti.

In cazul de fata, fostul edil al comunei ilfovene e acuzat “3 infractiuni de luare de mita, dintre care doua in forma continuata ( 2 acte materiale, respectiv 13 acte materiale), 2 infractiuni de spalare de bani sub forma instigarii (dintre care una in forma continuata), 2 infractiuni de fals intelectual sub forma participatiei improprii (dintre care una in forma continuata)”, din cate anunta, marti, reprezentantii DNA, intr-un comunicat.

In acelasi dosar este trimis in judecata, de aceasta data in stare de libertate, si Marian Constantin, in calitate de administrator al unei firme.

In rechizitoriul intocmit in cazul de fata, procurorii sustin, printre altele, ca “dupa ce a castigat alegerile locale si a devenit primar al comunei Jilava, judetul Ilfov, incepand din vara anului 2008, inculpatul Mladin Adrian a instituit un „regim de control” al tranzactiilor din domeniul imobiliar, cu scopul de a obtine foloase necuvenite”, dar si ca in intervalul 2008 – 2011, fostul edil, “prin instituirea unui regim „autoritar” (context folosit pentru a pune presiune pe „victimele” – dezvoltatori imobiliari, pe care le identifica si carora le cerea mita), in repetate randuri iar in unele situatii si cu complicitatea inculpatului Constantin Marian, a conditionat indeplinirea atributiilor de serviciu de primirea unor sume de bani sau a altor foloase necuvenite”, dar si ca, totodata, “cuantumul total al sumelor de bani si al celorlalte foloase necuvenite primite de inculpatul Mladin Adrian se ridica la suma de 1.090.500 euro”.