Fostul primar din Iasi, Gheorghe Nichita, condamnat la inchisoare

Fostul Edil din Iasi primeste o lovitura din partea instantei.

Tribunalul Bucuresti (TB) a decis condamnarea lui Gheorghe Nichita la patru ani de inchisoare, pentru luare de mita. Fostul primar isi poate pune, insa, speranta in soarta apelului, avand in vedere ca poate contesta decizia magistratilor, fiind vorba despre o pronuntare in prima instanta.

In acelasi dosar a fost condamnat, la 8 luni cu suspendare, si seful UTI, afaceristul Tiberiu Urdareanu, acuzat de dare de mita. Totodata, TB a dispus si un termen de incercare – de 2 ani si 8 luni – in cazul omului de afaceri.