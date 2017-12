Fostul presedinte georgian, arestat la Kiev si eliberat de multime

Mihail Saakasvili, fostul presedinte al Georgiei devenit opozant al puterii din Ucraina, a fost incatusat, ieri, de catre fortele de ordine dar apoi eliberat sub presiunea sutelor de partizani care au blocat duba care-l transporta.

Fost guvernator al Odesei, Saakasvili s-a intors in Ucraina in septembrie, promitand lupta ”impotriva oligarhilor” si a ”jefuirii economiei” de catre autoritatile de la Kiev. Ieri dimineata fortele de ordine au facut o perchezitie la domiciliul sau din Kiev, in cadrul unei anchete pe care Saakasvili o denunta ca orchestrata de catre presedintele Petro Porosenko. Saakasvili s-a urcat pe imobilul de opt etaje si a amenintat ca se arunca in gol, dar politia a reusit sa-l incatuseze. Duba cu care era transportat a fost asaltata timp de mai bine de o ora de simpatizantii sai, care incepusera sa ridice si baricade. Fostul presedinte al Georgiei a iesit din vehicul si s-a indreptat spre Parlament, impreuna cu manifestantii fara a se sti cu precizie daca eliberarea sa a fost rezultatul unei actiuni in forta a partizanilor sai sau daca politia a cedat multimii. La tribuna Parlamentului, Saakasvili le-a cerut ucranienilor sa manifesteze pentru plecarea ”pasnica” a presedintelui Porosenko. Mihail Saakasvili este suspectat ca a vrut sa ”preia puterea prin forta” in timpul manifestatiilor contra coruptiei, a indicat procurorul general al Ucrainei, Iuri Lutenko, care l-a acuzat pe Saakasvili ca este finantat de fostul presedinte ucrainean prorus Viktor Ianukovici, inlaturat de la putere in 2014 in urma manifestatiilor proeuropene de la Kiev.