Fostul premier Grindeanu, propus pentru sefia ANCOM

Sorin Grindeanu ar putea ajunge in fruntea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii.

Fost ministru al Comunicatiilor, cu cativa ani inainte de a fi si sef al Guvernului, Sorin Grindeanu a fost propus de catre actualul prim-ministru pentru a prelua conducerea ANCOM, autoritate care, de cateva zile incoace, are nevoie de un nou sef, odata ce Adrian Dita si-a dat demisia din postura de presedinte al forului in cauza, decizie despre care s-a aflat in cursul zilei de vineri.

Ramane ca propunerea inaintata de catre Mihai Tudose Parlamentului sa fie supusa votului alesilor neamului in perioada urmatoare.

sursa foto: Facebook