Fostul prefect Nitulescu, la DNA

Fostul reprezentant al Guvernului in judetul Teleorman a dat din nou ochii cu procurorii anticoruptie, de aceasta data marti dimineata.

Teodor Nitulescu urmeaza sa dea declaratii in privinta dosarului Tel Drum, in care seful PSD, Liviu Dragnea, este suspect. Pana sa ajunga sa stea de vorba cu procurorii anticoruptie, Nitulescu a ales sa nu faca precizari in fata presei. Ramane de vazut daca va face acest lucru la finele audierii.

Deunazi, la DNA au ajuns sa faca precizari in aceeasi cauza liderul PSD Caras, Ion Mocioalca, dar si fostul sef de la CNADNR, Cristian Duica.

sursa foto: infotr.ro