Fostul prefect de Teleorman, din nou in fata procurorilor

La o saptamana de cand se prezentase la DNA, Teodor Nitulescu a revenit la sediul procurorilor anticoruptie.

Inca nu se cunosc exact motivele pentru care a venit, o data in plus, la DNA, dar se banuieste ca ar fi vorba despre dosarul Tel Drum.

Deunazi, anchetatorii anuntasera intr-un comunicat faptul ca au dispus schimbarea incadrarii juridice – “in sensul retinerii formei agravante a infractiunilor initiale” – si punerea in miscare a actiunii penale fata de firma Tel Drum si mai multi reprezentanti ai acesteia, in dosarul in care, sustin reprezentantii DNA, prejudiciul s-ar ridica la circa un milion de euro – mai exact 4.849.375 lei.