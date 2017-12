Fostul PDL, #rezist in ALDE

Parohia liberala a lui Gheorghe Falca se destrama. Deputatul PNL de Arad Eusebiu Pistru a confirmat, ieri, trecerea sa la partidul condus de Tariceanu.

Amuzant este ca refugiatul Pistru este, ca si Falca de altfel, fost membru PDL ”liberalizat” peste noapte prin fuziunea celor doua partide. O fuziune care taraste targa pe uscat de mai bine de trei ani, perioada in care, in loc sa intareasca PNL-ul si sa duca pe noi culmi dreapta romaneasca, a dus de rapa ambele partide. De aici si situatia de-a dreptul bizara care face ca fostii pedelisti sa-si gaseasca refugiul politic in partidul condus de Calin Popescu Tariceanu – unul dintre cei mai vehementi contestatari ai PDL-ului. Revenind strict la situatia PNL Arad, trebuie spus ca organizatia musteste de critici la adresa lui Gheorghe Falca – lider local acuzat de altfel de liberalii locali ca si-a recastigat prin frauda aceasta pozitie. Eusebiu Pistru nu numai ca sustine si el aceasta acuzatie, dar a lasat sa se inteleaga ca la ALDE ar putea veni, in viitorul apropiat, si alti penelisti – unii dintre ei chiar sefi de organizatii – nemultumiti la randul lor de modul in care ii conduce si struneste Gheorghe Falca. Iar cum Pistru este si deputat, asta inseamna ca debila noastra opozitie nu numai ca nu a fost in stare sa castige nimic, dar a mai si pierdut inca un vot in favoarea puterii. Sa fie primit.