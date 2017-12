Fostul ministru Sandu, denunt adresat dincolo de Ocean

Aflat la momentul de fata in regim privativ de libertate, urmare a condamnarii sale in dosarul “Microsoft”, Gabriel Sandu, fost ministru al Comunicatiilor in Guvernul Boc, a adresat o plangere dincolo de Ocean, adica tocmai in SUA. Totul dupa ce in prima faza facuse un denunt la DNA, la finele lunii septembrie.

Este vorba despre un denunt trimis presedintelui american, din cate a confirmat aparatorul legal al fostului sef de la Ministerul Comunicatiilor. Avocatul a lamurit, la Antena 3, si ce anume l-a motivat pe Sandu sa faca un astfel de pas. “Acest denunt tocmai a fost transmis in Statele Unite. Este un denunt pe care dl Gabriel Sandu l-a facut ca urmare a faptului ca denuntul pe care l-a facut deja in Romania nu a avut niciun efect pana in acest moment, motiv pentru care, avand in vedere implicarea unor ambasadori, precum si a unor societati care au sediul principal in Statele Unite, a considerat necesar sa sesizeze pe aceasta cale si autoritatile americane (…) dl Gabriel Sandu a considerat ca trebuie sa se adreseze direct presedintelui SUA, Donald Trump”, a explicat aparatorul legal, la postul TV amintit.

Demersul vizeaza doua companii, una dintre ele fiind Microsoft, dar si doi fosti ambasadori americani in Romania.

Va amintim ca Sandu a primit o condamnare de trei ani de inchisoare in dosarul “Microsoft”.