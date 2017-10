Fostul ministru Ridzi, pas catre eliberarea conditionata

Unda de speranta, din partea instantei, pentru Monica Iacob Ridzi, dupa ce a fost admisa, in prima faza, cererea sa de eliberare conditionata.

Aflata la momentul de fata in Penitenciarul Gherla, executand pedeapsa definitiva dispusa in februarie 2015, in dosarul cunoscut opiniei publice drept “2 mai”, fosta reprezentanta a Guvernului a cerut sa fie eliberata conditionat. Iar solicitarea sa a obtinut vineri, din cate anunta televiziunile de stiri, unda verde din partea Judecatoriei Gherla. Nefiind o decizie definitiva, politicianul in varsta de 40 de ani mai are de asteptat pentru a afla daca procurorii, care au la dispozitie varianta de a o contesta, vor face sau nu un astfel de pas.

Va amintim ca fosta sefa de la Ministerul Tineretului si Sportului a primit o pedeapsa de 5 ani in dosarul in care a fost acuzata de abuz in serviciu.