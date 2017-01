Fostul campion Leonard Doroftei, accident in centrul Capitalei. Declaratii

Experienta nedorita pentru fostul campion mondial, a carui masina a ajuns sa se loveasca de un autovehicul al pompierilor, aflat in misiune.

Impactul rutier a avut loc in zona rondului de la Universitate. Din fericire, fostul boxer in varsta de 46 de ani nu s-a ales cu leziuni serioase. De altfel, Doroftei insusi a explicat, intr-o interventie telefonica la Romania TV, cum s-au derulat, din punctul sau de vedere, lucrurile. “Am vazut-o foarte tarziu, eu am franat, (…) ne-am ciocnit un pic, asta e (…) a fost o intelegere amiabila, a fost ok”, a lamurit Doroftei.

Fostul pugilist si, totodata, ex-presedinte al Federatiei autohtone de profil, a explicat ca era singur in autoturismul la volanul caruia se afla, ca nu avea viteza, dar si ca masina pompierilor era in misiune la momentul in care s-a produs accidentul.