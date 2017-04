Fosta Societate Nationala Tutunul Romanesc a intrat in insolventa

De mai multi ani, firma denumita acum Compania Galaxy Tobacco SA supravietuia aproape exclusiv din inchirierea de spatii comerciale si industriale, dupa ce, in 2011, a fost oprita activitatea la ultima unitate de productie functionala, Fabrica de Tigarete de la Sfantu Gheorghe. Acolo se produceau celebrele tigari Carpati.

In urma acestui lucru cifra de afaceri a companiei s-a prabusit cu 95% in acel an, de la 15,53 milioane lei in 2010 la doar circa 820.000 lei in 2011. Mai mult, Galaxy Tobacco a incheiat anul 2015 cu pierderi de peste 406 milioane lei. Ele sunt de 400 de ori mai mari comparativ cu cele suferite in 2014, la o cifra de afaceri de 952.000 lei. Datoriile companiei ajungeau la peste 1,32 miliarde lei. Numarul mediu de salariati ai Galaxy Tobacco a scazut de la peste 100 in 2010 la doar 9 in 2015. Bref, Galaxy Tobacco SA a inregistrat datorii restante doar la bugetele statului in valoare de 277,5 milioane lei, aproximativ 62 milioane euro. Ioan Niculae controleaza compania printr-un offshore cipriot, Whitbread Holdings Limited. Doi dintre creditorii societatii au cerut intrarea in isolventa a acesteia, respectiv de Administratia Fondului pentru Mediu coordonata de ministerul de resort si de compania Cerealcom SA, controlata de consilierul local PSD de Targu Jiu Petrisor Dinca Roibu si de omul de afaceri Nicolae Sarcina, patronul grupului de firme Succes, care era cu cativa ani in urma cel mai bogat om din judetul Gorj.