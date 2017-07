Fosta nevasta a lui Ionut Negoita ramane fara vila

Finantatorul echipei de fotbal Dinamo, Ionut Negoita, a fost executat silit de instanta, Judecatoria Sectorului 3 stabilind ca o vila ce apartine omului de afaceri sa treaca in proprietatea unei banci la care afaceristul avea o datorie de peste un milion de euro. In vila cu pricina locuia acum fosta nevasta a lui Negoita, Carmen.

Ionut Negoita a contractat un credit de la o banca din Romania, in anul 2007. La acel moment, el a girat cu o vila de 129,97 metri patrati si terenul din jurul acesteia, cu suprafata de 243,76 de metri patrati. Pentru ca nu platit banii datorati bancii, institutia l-a actionat in instanta si a cerut executare silita a omului de afaceri. „Incuviinteaza executarea silita a titlului executoriu reprezentat de actul aditional la contractul de garantie reala imobiliara, la care se adauga accesorii si cheltuieli de executare silita”, se scrie in decizia instantei, care este definitiva. In replica, Carmen Negoita, in prezent mare amatoare de fashion, spune ca se astepta la asa ceva. La momentul divortului, casa i-a tamas la partaj lui Carmen, Ionut Negoita promitand ca va ridica ipoteca de pe imobil. Din cate se vede, fosta sotie a ramas cu promisiunea, acum vazandu-se nevoita sa-si mute dressingul in alta locatie.