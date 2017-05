Fosta judecatoare Terceanu, la spital. Implicata intr-un grav accident

Geanina Terceanu, fostul magistrat de la Curtea de Apel Bucuresti care a judecat dosarul “Transferurilor”, a fost victima unui grav accident rutier, produs in week-end-ul recent incheiat, pe raza judetului Bacau.

Din primele informatii, Terceanu a fost preluata de la locul accidentului cu o ambulanta si dusa la spital, in Bacau. Acolo, a fost supusa deja unei operatii, conform Antena 3. Totul, ca urmare a faptului ca starea sa a impus o astfel de interventie. De altfel, avocatul Geaninei Terceanu a intervenit telefonic in direct la postul TV, luni dupa-amiaza, explicand ca fosta judecatoare “se afla la, daca nu ma insel, la Reanimare si speram sa fie bine (…) are o ruptura de stern si a avut si hemoragie interna”, dar si ca “am inteles ca o alta masina (…) le-a venit in fata si impactul a fost frontal”.

Din cate se pare, fosta judecatoare de la CAB ar fi fost in drum spre niste amici, in Suceava, in momentul in care masina in care se afla alaturi de partenerul de viata a fost implicata intr-o coliziune.

Accidentul este investigat de catre oamenii legii, care urmeaza sa stabileasca exact cum anume s-a produs impactul rutier.

sursa foto: b1.ro