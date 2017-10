Fosta judecatoare Cirstoiu, eliberata conditionat

Veste buna de la instanta, pentru fostul magistrat de la Curtea de Apel Bucuresti.

Dupa un an si cateva luni in care a fost privata de libertate, urmare a condamnarii definitive primite intr-un dosar in care a fost acuzata ca ar fi primit mita de la afaceristul Dinel Staicu, Veronica Cirstoiu a fost eliberata conditionat, din cate anunta, marti, televiziunile de stiri. Decizia definitiva in acest sens a fost luata de catre judecatorii de la Tribunalul Prahova.

Cirstoiu fusese condamnata, anul trecut in iunie, de catre judecatorii Instantei Supreme, la sapte ani de inchisoare.