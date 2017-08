Fost sef FBI ataca dur justitia din Romania

Fostul director FBI Louis Freeh sustine ca Inalta Curte de Casatie si Justitie a dat o sentinta ”nesustinuta de fapte si de lege” intr-un celebru dosar, Justitia din Romania primind, astfel, o palma usturatoare din partea americanilor.

Freeh s-a declarat dezamagit ”profund” de Justitia romaneasca dupa ce a analizat in 2016, ”cu ajutorul unei echipe de procurori federali experimentati si fosti agenti speciali ai FBI, printre care unul care vorbea fluent limba romana”, condamnarea omului de afaceri Puiu Popoviciu. In raportul final redactat pe tema, Louis Freeh pune la indoiala atat probele administrate de anchetatori in acest caz cat si sentinta data de magistrati si vorbeste pe sleau de numeroase ”deficiente de fapt si juridice” care nu-si gasesc locul, in opinia sa, intr-un stat de drept. ”Aceasta sentinta si condamnare nu este sustinuta nici de fapte, nici de lege (…) Echipa noastra a analizat temeinic dovezile prezentate impotriva domnului Popoviciu la proces, inclusiv documente si inregistrari clandestine ale conversatiilor sale. Aceasta analiza a scos la iveala numeroase deficiente de fapt si juridice in cazul impotriva domnului Popoviciu. De exemplu, martorul principal al procuraturii, care a incercat in mod repetat, dar fara succes, sa-l faca pe domnul Popoviciu sa se incrimineze prin inregistrari secrete, a recunoscut in instanta ca nu a fost mituit de domnul Popoviciu (…) Fostul ministru al Educatiei, precum si alti martori, au marturisit ca terenul Baneasa nu a fost niciodata un bun public si, prin urmare, nu se poate sustine legal acuzatia de abuz de functie. Multe alte deficiente grave de fapt si de drept, incompatibile cu principiile fundamentale ale statului de drept, au fost, de asemenea, subliniate in raportul meu”, a sarit Freeh la gatul donei Justitia – altfel ocrotita aprig de oficialii americani, care, iata, au vazut acum cu ochii lor cum se imparte dreptatea in Romania.