Fost sef de serviciu de la o sucursala Hidroelectrica, trimis in instanta

Procurorii anticoruptie din cadrul Serviciului Teritorial Bacau au luat decizia de a-l trimite in judecata pe Dumitru Comastoc, in calitate de sef al Serviciului Dezvoltare din cadrul Hidroelectrica SA – Sucursala Hidrocentrale Bistrita.

Barbatul este acuzat de luare de mita, iar dosarul va ajunge pe masa judecatorilor de la Tribunalul Neamt.

Despre Comastoc, procurorii sustin, intr-un comunicat facut public marti, faptul ca “a pretins si primit de la doi oameni de afaceri (martori in cauza) suma de 732.564 lei, pentru a-si indeplini in mod corespunzator atributiile de serviciu, concret, pentru a asigura derularea in bune conditii a unui contract pe care firma reprezentata de cei doi martori (oameni de afaceri) il incheiase cu societatea mentionata mai sus. Banii au fost pretinsi si primiti in perioada 2009 – 2011”.