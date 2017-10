Fost secretar de stat, adus sub escorta la Comisia SRI de la Parlament

Situatie nemaiintalnita in cazul audierilor de la Comisia de control asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii, unde, in jurul orei 16 a fost adus, sub escorta, un fost secretar de stat din Ministerul Justitiei.

Este vorba despre Ovidiu Putura, aflat in regim privativ de libertate, urmare a unei condamnari definitive pe care a primit-o in vara. Cum numele fostului oficial in cadrul MJ figura pe lista celor peste 40 de nume invocate in fata reprezentantilor acestui for de catre fostul ofiter SRI Dragomir, Putura a parasit temporar detentia, pentru a veni la Parlament, la audieri la Comisia condusa de social-democratul Manda.

Totodata, e de mentionat ca Daniel Dragomir a venit si miercuri, pentru a treia oara, la Comisia de la Parlament.

sursa foto: captura Romania TV