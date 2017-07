Fost secretar al CJ Giurgiu, trimis in judecata

Procurorii anticoruptie au anuntat, vineri, trimiterea in judecata a fostului secretar al consiliului Judetean Giurgiu, Florian Dinu, dar si a altor persoane cercetate in acelasi dosar.

In cauza de fata – care urmeaza sa fie judecata de cate magistratii Tribunalului Giurgiu – sunt cercetate cinci persoane, trei dintre ele in calitate de reprezentanti ai unor societati comerciale.

Cercetat sub control judiciar, Dinu este acuzat – in calitate de secretar al CJ Giurgiu si administrator in fapt al unor societati comerciale – de instigare la abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit si trafic de influenta, ambele in forma continuata.

In acelasi dosar este vizata de acuzatii si Liana Tone, in calitate de director executiv adjunct la Directia economica a Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu. Procurorii DNA o acuza de “abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata (719 de acte materiale)”.

Din comunicatul facut public de DNA in cazul de fata rezulta, printre altele, ca “in perioada 14 august 2002 – 5 aprilie 2005, la D.G.A.S.P.C. Giurgiu a fost oficializat un sistem de achizitii bunuri si servicii situat in afara cadrului legal, promovat si derulat exclusiv in interesul personal al Secretarului Consiliului Judetean Giurgiu, inculpatul Dinu Florian”, dar si ca “in acest context, inculpata tone Liana, in calitatea mentionata mai sus, si-a indeplinit defectuos atributiile de serviciu, prin incalcarea dispozitiilor legale privind achizitiile publice si realizarea controlului financiare preventiv, in legatura cu incheierea, derularea si plata a 719 proceduri de achizitii de bunuri si lucrari.”