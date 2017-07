Fost primar valcean, trimis in instanta in privinta retrocedarii unei paduri

Procurorii DNA din cadrul Serviciului Teritorial Valcea au dispus trimiterea in judecata a unui dosar ce vizeaza sapte persoane, printre ele si pe fostul primar al comunei valcene Boisoara, Petre Popescu, in privinta retrocedarii unei paduri de pe raza judetului amintit.

Acesta din urma este acuzat, in calitate de edil si, totodata, presedinte al Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, de abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave.

O acuzatie similara planeaza si in dreptul altor cinci persoane din echipa fostului primar – si anume Mihai Sandulache, fost vicepresedinte al Comisiei locale amintite, Spiridon Piloiu, ex-secretar al Comisiei locale respective, dar si Mihail Doru Popescu, Doina Mihai si Mircea Oprica – acestia trei in calitate de membri ai forului local citat.

Nu in ultimul rand, e de mentionat faptul ca in dosarul de fata este actionat in instanta si Gheorghe Popescu, “la data faptei presedinte al unei obsti, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, cu consecinte deosebit de grave”, din cate anunta reprezentantii DNA, marti, intr-un comunicat.

Cu mentiunea ca aceasta cauza va fi judecata de catre magistratii Tribunalului Valcea, redam in cele ce urmeaza precizarile facute de catre anchetatori in cazul de fata, in care, conform DNA, prejudiciul ar depasi 11, 5 milioane de euro:

“In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In cursul anului 2006, inculpatul Popescu Petre, in calitate de presedinte al Comisiei pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor de pe raza comunei Boisoara, judetul Valcea, impreuna cu ceilalti membri ai comisiei, in exercitarea atributiilor de serviciu, a incalcat dispozitiile legale imperative ce reglementeaza procedura de reconstituire a dreptului de proprietate privata pentru terenuri forestiere.

Concret, comisia respectiva, in sedinta comisiei din data de 27.06.2006, a stabilit in mod nelegal si abuziv, dreptul de proprietate asupra unei suprafete de 2.032,8 ha teren cu vegetatie forestiera pentru obstea condusa de inculpatul Popescu Gheorghe, fara ca aceasta sa formuleze cerere de reconstituire a dreptului de proprietate si fara a dovedi ca a avut in proprietate suprafete de teren forestier.

Ulterior, pe baza amplasamentului silvic realizat de inculpatul Popescu Mihail Doru, membrii Comisiei au semnat procesul verbal de punere in posesie, pentru suprafata de 1.328,2 hectare, aceste demersuri conducand, in final, la emiterea titlului de proprietate pentru suprafata respectiva.

In realitate, a fost retrocedata o suprafata totala de 2.125,1 hectare cu vegetatie forestiera, ce cuprindea terenuri care, anterior, au fost restituite, in baza legilor fondului funciar altor proprietari (persoane fizice si juridice, iar o suprafata de 249,50 ha constituia fond forestier national al statului).

Aceste demersuri au determinat producerea unui prejudiciu in cuantum total de 36.535.228,75 lei (echivalent 11.509.696 euro), reprezentand paguba adusa atat Statului Roman, cat si unor persoane fizice si juridice, corelativ cu realizarea unui folos necuvenit, in acelasi cuantum, pentru obstea beneficiara a terenului”.